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Челси хочет жестко урезать зарплату – игроки предлагают более лояльный вариант

11:26 39 Читати українською
Челси хочет жестко урезать зарплату – игроки предлагают более лояльный вариант
Агрессивный Кепа / Getty Images

В лондонском клубе назревает конфликт, ведь стороны не могут согласовать сокращение доходов.

Челси надеется договориться с футболистами о сокращении зарплат на 30%, чтобы уменьшить финансовые риски в период карантина, информирует The Telegraph.

Тоттенхэм также не справился с кризисом – финалист Лиги чемпионов урезал зарплаты персоналу клуба

Игроки, в свою очередь, продвигают более лояльный вариант – они готовы отказаться лишь от 10% своих заработков. Переговоры продолжаются, стороны пока далеки от компромисса. Франк Лампард согласится на сокращение своей зарплаты, если на это пойдут его подопечные.

Напомним, что в начале апреля клубы АПЛ договорились обсудить с футболистами урезания зарплат, однако те воспринимают такую ​​инициативу без энтузиазма.

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