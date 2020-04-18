Челси хочет жестко урезать зарплату – игроки предлагают более лояльный вариант

В лондонском клубе назревает конфликт, ведь стороны не могут согласовать сокращение доходов.
Челси надеется договориться с футболистами о сокращении зарплат на 30%, чтобы уменьшить финансовые риски в период карантина, информирует The Telegraph.
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Игроки, в свою очередь, продвигают более лояльный вариант – они готовы отказаться лишь от 10% своих заработков. Переговоры продолжаются, стороны пока далеки от компромисса. Франк Лампард согласится на сокращение своей зарплаты, если на это пойдут его подопечные.
Напомним, что в начале апреля клубы АПЛ договорились обсудить с футболистами урезания зарплат, однако те воспринимают такую инициативу без энтузиазма.
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