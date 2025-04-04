Челси планирует вернуть в команду своего воспитанника Марка Гехи, за которым охотятся топ-клубы Англии, сообщает TBR Football.

Ливерпуль в шаге от подписания нового контракта с Салахом – суперзвезда может получить то, чего хотел

24-летний центральный оборонец Кристал Пэлас, который вывел команду в полуфинал Кубка Англии, не первый сезон демонстрирует высокий уровень обороны и часто вызывается в лагерь сборной. У Гехи летом останется лишь один год по контракту, а потому "орлы" не собираются требовать за него большую сумму.

Однако конкурентом "пенсионерам" может стать Ливерпуль, который уже несколько лет следит за прогрессом англичанина и хочет его сделать новым партнером для Вирджила ван Дейка, а если тот не продлит контракт с "красными", то наследником нидерландца в центре защиты.

Добавим, что в текущем сезоне Гехи сыграл 36 матчей за Кристал Пэлас, забив 3 гола и отдав 2 ассиста.

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