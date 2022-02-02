Летом "пенсионеры" рискуют получить кадровую катастрофу в защите – у Рюдигера и Кристенсена завершаются контракты, а Тьягу Силве уже 37 лет. Согласовать продолжение сотрудничества пока не удается – соответственно, Челси вынужден начать поиски замены.

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Томас Тухель попросил руководство Челси сделать все возможное, чтобы подписать Эдера Милитао – 24-летнего защитника Реала и сборной Бразилии. Лондонцы интересовались им еще в 2019 году, но тогда центрбек перешел из Порту в Реал за 50 млн евро.

В зимнее окно Челси хотел подписать Жюля Кунде из Севильи, однако не смог убедить андалусийцев отпустить лидера защиты. В случае с Милитао лондонцы рассчитывают на финансовый фактор – зарплата бразильца составляет всего 3 млн евро за сезон без учета налогов. "Пенсионеры" готовы предложить Эдеру гораздо больше, сообщает AS.

Правда, Реал после потерь Рамоса и Варана вряд ли захочет попрощаться с одним из лидеров обороны. Да и сам Милитао чувствует себя счастливым в Мадриде и до сих пор не задумывался об уходе. Его соглашение со "сливочными" рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне Милитао сыграл 30 матчей. Забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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