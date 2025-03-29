Жюль Кунде может перейти из Барселоны в Челси этим летом.

Жюль Кунде в борьбе с Дуро в матче с Валенсией / фото: официальный сайт Ла Лиги

Лондонский Челси хочет усилить защиту команды, подписав правого оборонца Барселоны Жюля Кунде, сообщает Football Espana.

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"Пенсионеры" хотят убедить игрока как можно скорее, ведь Барселона как раз готовит предложение Кунде о продлении контракта, который заканчивается в 2027 году. Француз мог переехать на Стэмфорд Бридж еще в 2021 году, но сделка сорвалась в последний момент и тогда звезда Севильи перешел в Барселону.

Добавим, что 26-летний защитник сыграл за Барсу во всех турнирах 44 матча, отметившись 3 голами и сделав 8 ассистов в текущем сезоне.

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