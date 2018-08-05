Челси хочет удержать Азара зарплатой в 300 тысяч фунтов в неделю

Лондонский Челси готов увеличить зарплату Эдена Азара, чтобы удержать его в своих рядах.

Челси предложит Эдену Азару новый контракт, чтобы тот не переходил в Реал, сообщает The Times.

"Синие" готовы увеличить его зарплату до 300 тысяч фунтов в неделю, сейчас он зарабатывает 220 тысяч.

Сообщается, что наставник команды Маурицио Сарри проведет переговоры с 27-летним бельгийцем завтра, 6 августа.

Напомним, сегодня Челси уступил Манчестер Сити в матче за Суперкубок Англии со счетом 0:2.

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