Челси неожиданно включился в борьбу за Френки де Йонга, сообщает Relevo. "Синие" решили перехватить нидерландца, которого давно торгует Манчестер Юнайтед.

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В Лондоне очень заинтересованы в Френки. Барселона уже знает об этом. К тому же де Йонг – не единственная цель Челси в Каталонии, добавляет Жерар Ромеро.

От Хави к Тухелю может поехать еще кто-нибудь. В то время как в обратном направлении могут перейти Сезар Аспиликуэта и Маркос Алонсо.

Напомним, Френки де Йонг перебрался в Барселону из Аякса в 2019 году. За каталонцев хавбек наиграл 138 матчей (12 голов и 17 ассистов).

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