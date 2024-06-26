Челси хочет приобрести суперзвезду АПЛ – для этого придется побить трансферный рекорд
17:00 - Читати українською
Нападающий Ньюкасла Александр Исак оказался в сфере интересов лондонского Челси.
Челси контактировал с Ньюкаслом по трансферу Александра Исака, информирует Daily Mail.
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Однако, для того, чтобы подписать шведа, необходимо побить свой трансферный рекорд, который составляет 115 миллионов фунтов стерлингов (за Мойзеса Кайседо – прим.).
Добавим, что Исак провел результативный прошлый сезон в АПЛ (21 гол и 2 ассиста в 30 матчах). Transfermarkt оценивает нападающего в 75 млн евро.
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