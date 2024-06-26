Челси контактировал с Ньюкаслом по трансферу Александра Исака, информирует Daily Mail.

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Однако, для того, чтобы подписать шведа, необходимо побить свой трансферный рекорд, который составляет 115 миллионов фунтов стерлингов (за Мойзеса Кайседо – прим.).

Добавим, что Исак провел результативный прошлый сезон в АПЛ (21 гол и 2 ассиста в 30 матчах). Transfermarkt оценивает нападающего в 75 млн евро.

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