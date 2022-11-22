Прошлым летом подписать Гордона пытались Тоттенхэм и Челси, но финансовые запросы Эвертона лондонским грандам показались неприемлемыми. Однако интерес к 21-летнему англичанину не пропал.

МЮ, Челси и Арсенал готовы побороться за изгнанника Барселоны, который не наиграл и 2 полных матча сезона

По информации Football.London, сага получит продолжение в январе. Тоттенхэм уже решил возобновить борьбу за игрока, а Челси планирует максимально препятствовать принципиальному конкуренту. Сумма предполагаемого трансфера может достигнуть 60-70 миллионов евро.

К слову, в нынешнем сезоне Гордон провел 14 матчей в рамках АПЛ. Энтони уже забил 3 гола (за всю прошлую кампанию было 4).