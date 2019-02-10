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Челси хочет получить Кессье в обмен на Бакайоко

14:07 71 Читати українською
Челси хочет получить Кессье в обмен на Бакайоко
Франк Кессье / Серия А

Полузащитник Милана Франк Кессье может перейти в Челси в обмен на Тьемуе Бакайоко.

Челси хочет включить Франко Кессье в соглашение по хавбеку Тьемуе Бакайоко, сообщает Daily Star.

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Сейчас Бакайоко выступает за "россонери" на правах годичной аренды, и Милан рассматривает вариант с выкупом футболиста.

Кессье был арендован Миланом на 2 года с правом выкупа, и срок аренды летом подходит к концу.

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