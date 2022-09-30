Челси хочет подписать звезду Бундеслиги – уже есть договоренность с игроком
09:48 - Читати українською
Полузащитник РБ Лейпциг Кристофер Нкунку близок к переходу в лондонский Челси.
Челси достиг договоренности с Нкунку по поводу его предстоящего перехода, сообщает инсайдер Николо Скира.
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Лондонцы теперь должны завершить переговоры с РБ Лейпциг, чтобы претворить трансфер в жизнь. Интересно, что в контракте Нкунку (рассчитанный до 2026 года) прописаны отступные на сумму 60 млн евро.
В текущем сезоне Кристофер сыграл в 11 матчах за РБ Лейпциг, отличившись 6 голами и 1 ассистом во всех турнирах.
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