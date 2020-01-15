Челси хочет подписать Иско

Лондонский Челси снова вернулся к идее с подписанием полузащитника мадридского Реала Иско.

"Синие" снова хотят переманить атакующего хавбека мадридцев на Стэмфорд Бридж, утверждает Eldesmarque.

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Тренерский штаб Челси во главе с Фрэнком Лэмпардом видит Иско на позиции над Н'Голо Канте. Однако, трансфер испанца не является легко осуществим проектом. "Сливочные" якобы хотят выручить за своего плеймейкера не менее 47 млн фунтов.

К слову, в нынешнем сезоне Иско не имеет стабильного места в основе Реала. В его активе 16 матчей во всех турнирах, в которых 27-летний полузащитник забил 1 мяч.

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