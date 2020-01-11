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Челси хочет летом забрать Мертенса бесплатно

11 января 12:56 127 Читати українською
Челси хочет летом забрать Мертенса бесплатно
Дрис Мертенс / Getty Images

Руководство Челси планирует воспользоваться окончанием контракта форварда Дриса Мертенса с Наполи.

Лондонцы готовы подписать Мертенса летом на правах свободного агента, сообщает Sun.

Челси готов побороться за Лемара

Игрок сборной Бельгии разочарован результатами и напряженной атмосферой в Наполи, поэтому не настроен продолжать сотрудничество с партенопейцами. Челси предложит 32-летнему нападающему выгодный личный контракт, чтобы перебить предложения Ювентуса и Интера, которые также охотятся на Мертенса.

К слову, бельгиец провел за Наполи 22 матча в сезоне 2019/20 и отметился 9 голами и 4 ассистами.

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