Челси хочет купить ещё одного игрока сборной Украины, главный тренер – его фанат
Центральный защитник Борнмута и сборной Украины Илья Забарный попал в сферу интересов Челси.
Челси включил в свой шорт-лист приобретений защитника Бенфики Томаса Араужо и защитника Борнмута Илью Забарного. Об этом информирует портал Football Transfers.
Ребров оценил готовность Забарного перейти в топ-клуб: "Я слышал о Ливерпуле, много слухов"
"Синие" уже рассматривали возможность подписания Араужо минувшим летом, но решили отказаться, поскольку Бенфика повесила на 22-летнего игрока ценник с суммой в 100 млн евро – именно такая клаусула прописана в контракте игрока.
Забарный зарекомендовал себя как один из самых интересных молодых защитников АПЛ. Летом он подписал с Борнмутом новый пятилетний контракт, но с тех пор интерес Челси к украинцу возрос. Главный тренер "синих" Энцо Мареска, как известно, является его фанатом.
Супершанс новичка сборной Украины в лучшей команде АПЛ – Мудрик на коне, Забарному подыскали топ-клуб