Челси включил в свой шорт-лист приобретений защитника Бенфики Томаса Араужо и защитника Борнмута Илью Забарного. Об этом информирует портал Football Transfers.

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"Синие" уже рассматривали возможность подписания Араужо минувшим летом, но решили отказаться, поскольку Бенфика повесила на 22-летнего игрока ценник с суммой в 100 млн евро – именно такая клаусула прописана в контракте игрока.

Забарный зарекомендовал себя как один из самых интересных молодых защитников АПЛ. Летом он подписал с Борнмутом новый пятилетний контракт, но с тех пор интерес Челси к украинцу возрос. Главный тренер "синих" Энцо Мареска, как известно, является его фанатом.

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