Челси хочет договориться с Миланом о звездном обмене голкиперами
20:14 - Читати українською
Лондонцы стремятся начать новый сезон с новым вратарем.
Челси предложил Милану своего голкипера Кепу Аррисабалагу, сообщает Football Insider.
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Взамен команда Лэмпарда хочет подписать вратаря "россонери" Джанлуиджи Доннарумму. В лагере лондонцев даже готовы доплатить итальянскому гранду за такой обмен.
Действующий контракт 21-летнего Доннаруммы рассчитан до лета 2021-го. В прошлом сезоне Серии А Джанлуиджи провел 36 матчей, в которых пропустил 42 гола. Статистика Кепы в АПЛ – 33 поединка и 45 пропущенных мячей.
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