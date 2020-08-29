Челси предложил Милану своего голкипера Кепу Аррисабалагу, сообщает Football Insider.

Бегович может остаться в Милане еще на сезон

Взамен команда Лэмпарда хочет подписать вратаря "россонери" Джанлуиджи Доннарумму. В лагере лондонцев даже готовы доплатить итальянскому гранду за такой обмен.

Действующий контракт 21-летнего Доннаруммы рассчитан до лета 2021-го. В прошлом сезоне Серии А Джанлуиджи провел 36 матчей, в которых пропустил 42 гола. Статистика Кепы в АПЛ – 33 поединка и 45 пропущенных мячей.

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