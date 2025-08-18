Челси громко провел лето в США, где в финале Клубного чемпионата мира-2025 обыграл ПСЖ и получил титул. Матч на стадионе MetLife в Нью-Джерси посетил президент США Дональд Трамп. Он не только вручил игрокам медали, но и присоединился к команде во время поднятия трофея, что стало настоящей неожиданностью.

Коул Палмер признался журналистам, что был удивлен появлением Трампа во время празднования: "Если честно, было довольно громко. Я не очень слышал, что он говорил. Он просто поздравил меня и команду с поднятием трофея и сказал, чтобы мы наслаждались моментом. Я знал, что он будет на матче, но не знал, что он поднимется на сцену во время нашего празднования. Я немного растерялся, если честно".

Его партнер Марк Кукурелья рассказал еще более забавные подробности: "Нам сказали, что по правилам Дональд Трамп должен вручить нам трофей, и мы не могли его поднимать, пока он не уйдет. И вот мы все стоим и ждем, когда он уйдет, а он и не собирался уходить. Более того, он посмотрел на нас и сказал: "Поднимайте, я останусь здесь". И что с этим сделаешь? Я, честно говоря, немного обосрался от страха".

Как сообщает GOAL, теперь возле Стэмфорд Бридж можно приобрести необычный мерч, вдохновленный этими событиями. Фанатам предлагают шарфы с изображениями Трампа и Коула Палмера, а также картонные фигурки президента США и полузащитника Челси.

