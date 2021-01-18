Челси готовит предложение насчет норвежского форварда летом и готов побить свой трансферный рекорд.

Холанд может разорвать контракт с Боруссией Д ради Барселоны

По информации The Athletic, лондонцы готовы распрощаться с суммой, большей, чем 80 млн евро. Именно столько Челси в свое время заплатил за Кепу и Хаверца. Добавим, что в контракте Холанда прописана клаусула в размере 75 млн евро, однако она активируется только летом 2022 года. К этому времени Боруссия Д потребует большую сумму.

К слову, Холанд провел 17 матчей в текущем сезоне в составе Боруссии Д, записав в свой актив 19 голов и 3 ассиста.

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