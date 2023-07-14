Форвард ПСЖ Неймар может попробовать свои силы в английском первенстве.

Челси мониторит ситуацию вокруг Неймара, который может стать потенциальной целью лондонцев этим летом, информирует Le Parisien.

Неймар изменил свою позицию относительно ПСЖ – ключевым фактором стал новый тренер

"Синие" готовы сделать предложение, если бразилец даст сигнал о желании покинуть ПСЖ. Парижский клуб до сих пор не определился, хочет ли сохранить Неймара – ранее его выставляли на трансфер.

Напомним, что бразилец перешел в ПСЖ в 2017 году. В общем, нападающий провел 173 матча за парижский клуб, в которых отметился 118 голами и 77 ассистами.

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