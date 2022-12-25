Челси намерен подписать Бадиашиля и предложил Монако 40 млн евро, сообщает Foot Mercato.

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Лондонцы переключили свое внимание на француза с Йошко Гвардиола, который после ЧМ-2022 вырос в цене. Монако, в свою очередь, открыт к продаже центрбека, контракт которого подходит к концу летом 2024-го. Также Бенуа интересует и другого гранда АПЛ – Манчестер Юнайтед.

К слову, Бадиашиль сыграл в 16 поединках за Монако в текущем сезоне и отличился 2 голами.

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