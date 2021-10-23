Полузащитник Челси Мейсон Маунт в ближайшее время должен подписать новое соглашение с лондонским клубом.

Руководство Челси и наставник команды Томас Тухель считают Маунта одним из "неприкасаемых" в составе "синих", сообщает журналист Фабрицио Романо. Хет-трик в ворота Норвича только закрепил высокое мнение о хавбеке.

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Боссы клуба планируют обсудить продление контракта с Мейсоном, который заканчивается летом 2024 года. Кроме англичанина, Челси имеет целый список игроков, с которыми планирует пролонгировать соглашения.

К слову, голы в ворота Норвича стали первыми для Маунта в текущем сезоне. В общем, Мейсон сыграл за Челси 11 поединков в кампании 2021/22, в которых к 3 голам добавил 2 результативные передачи.

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