Руководство лондонского клуба не планирует расставаться с теми, кто помог команде добиться успеха.

Только вчера Челси, минимально обыграв Манчестер Сити, во второй раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов. Это событие заставляет лондонцев наградить творцы этого успеха.

Манчестер Сити – Челси – 0:1 – видео гола и обзор матча

По информации Фабрицио Романо, новые контракты получат Томас Тухель и Тиагу Силва. Немецкий специалист, который возглавил Челси посреди сезона, подписал соглашение лишь на полтора года. Новое соглашение будет рассчитано до лета 2023-го с правом продления еще на сезон.

Что касается Тиагу Силвы, то 36-летний бразилец, который прошлым летом перебрался в Лондон на правах свободного агента, останется в Челси еще на один сезон. В прошлом кампании опытный центрбэк провел 34 матча, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

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