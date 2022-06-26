Челси уже обращался в Манчестер Сити относительно трансферу Стерлинга, однако новое руководство заново запускает все процессы. Лондонцы готовят новое предложение в Манчестер, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Новое руководство Челси пообещало Тухелю 6 летних трансферов

Личные детали контракта Челси уже обсуждал с Рахимом. Томас Тухель заинтересован в приобретении англичанина, который компенсирует уход Лукаку и придасть разнообразия в атаке. Трансфер оценивается в 50-60 миллионов фунтов.

Стерлинг выступает за Манчестер Сити с 2015 года. "Горожане" купили его из Ливерпуля. В активе Рахима 4 титула чемпиона АПЛ с Сити и финал Лиги чемпионов. В минувшем сезоне Рахим забил 17 голов в 47 матчах, но не всегда попадал в старт на топовые поединки.