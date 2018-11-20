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Челси готовит 50 млн фунтов за Алекса Сандро

00:42 3 Читати українською
Челси готовит 50 млн фунтов за Алекса Сандро
Алекс Сандро / AFP

Лондонский клуб стремится приобрести защитника Ювентуса Алекса Сандро.

По информации Express, Челси заинтересован в приобретении бразильского защитника и готов потратить на потенциальный трансфер 50 млн фунтов стерлингов.

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Отмечается, что переход может состояться уже во время зимнего трансферного окна. В этом сезоне Сандро сыграл за Ювентус 16 матчей и отдал 2 голевые передачи.

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