Лукаку попал в шорт-лист Челси для усиления атакующего звена, сообщает Calciomercato.com.

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Если лондонцам не удастся договориться с вундеркиндом Боруссии Д Эрлингом Холандом, то именно 27-летний бельгиец станет приоритетной целью. Боссы Челси готовы потратить более 100 млн евро, чтобы подписать топ-форварда в летнее трансферное окно.

Напомним, в 2011-2014 годах Ромелу уже находился в структуре Челси. В нынешнем сезоне Серии А Лукаку провел 27 матчей, в которых отметился 20-ю голами и 8-ю ассистами.

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