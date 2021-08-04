Лондонцы не опускают рук в своих попытках подписать нападающего Интера Ромелу Лукаку.

В своем очередном запросе по Лукаку Челси установил компенсацию в 120 млн, сообщает Di Marzio.

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Также в лагере лондонцев могут включить в этот трансфер своего защитника Маркоса Алонсо. Несмотря на желание Интера сохранить своего ключевого форварда, такое предложение может полностью устроить "нерадзурри". Миланцы, в свою очередь, нуждаются в средствах на подписание форварда Лацио Карлоса Хоакина Корреа и бомбардира Аталанты Дувана Сапаты.

Действующий контракт Ромелу с Интером рассчитан до 2024-го, а transfermarkt оценивает его в 100 млн евро.

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