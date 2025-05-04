Защитник Челси Марк Кукурелья заявил, что его команда готова встретить Ливерпуль в коридоре почета перед матчем, если этого потребует традиция.

"Они выиграли чемпионат и заслужили это. Если нужно это сделать, мы это сделаем. Это произойдет перед матчем. Как только игра начнется, мы будем делать то, что должны.

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Это хорошая традиция. Мы должны это сделать, потому что Ливерпуль выиграл титул. А после этого начнется сама игра, и мы будем бороться за победу", – цитирует Кукурелью Daily Mail.

Матч 35-го тура АПЛ Челси – Ливерпуль состоится сегодня в 18:30 по Киеву.

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