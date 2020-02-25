Челси готов включить Кепу в трансфер Облака, – журналист

Челси готовит солидное предложение по трансферу голкипера Атлетико Яна Облака.

Лондонцы предложили Атлетико 30 млн евро и Кепу Аррисабалагу в обмен на Яна Облака, сообщил журналист Эдуардо Инда в эфире Chiringuito TV.

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Отметим, что в последнее время Кепа, который является самым дорогим голкипером мира, перестал попадать в состав Челси. Фрэнк Лэмпард предпочитает опытному Вилли Кабальеро.

К слову, испанец провел 31 матч за лондонцев в текущем сезоне, пропустив 43 гола.

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