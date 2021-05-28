Нападающий Интера Ромелу Лукаку может покинуть состав чемпионов Италии после отставки Антонио Конте.

Представители Челси начали переговоры с Лукаку, чтобы снова подписать нападающего, сообщает Het Laatste Nieuws.

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Впрочем, ради Ромелу лондонцам придется продать нескольких игроков, чтобы получить средства на трансфер нападающего. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает бельгийца в 100 млн евро.

Отметим, что Лукаку провел 44 матча в составе Интера в сезоне 2020/21 во всех турнирах, записав в свой актив 30 голов и 10 ассистов.

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