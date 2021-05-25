"Синие" снизят желаемую сумму отступных за форварда на 25 %, сообщает Goal.

"Какого черта ты не включаешь лучшего бомбардира в состав на финал?": девушка Абрахама "наехала" на Тухеля

Менеджмент Челси стремится продать Абрахама, который не входит в планы тренерского штаба лондонцев. Теперь родной клуб готов согласиться отпустить резервиста за 30 млн фунтов. Также Абрахам может стать частью большого обмена с Вест Хэмом или Тоттенхэмом. Челси заинтересован в подписании тамошних лидеров Деклана Райса и Харри Кейна соответственно, а воспитанник команды сможет компенсировать часть расходов.

К слову, в нынешнем сезоне Тамми Абрахам провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 12 мячей. Правда, после назначения Тухеля он появлялся на поле лишь 7 раз (1 гол).

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