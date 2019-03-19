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Челси готов продать Азара в Реал за 100-120 млн евро

11:40 65 Читати українською
Челси готов продать Азара в Реал за 100-120 млн евро
Еден Азар / фото: ФК Челсі

Керівництво "синіх" поки відмовляється продавати лідера команди Едена Азара.

Челси отклонил первое предложение Реала по Эдену Азару сообщает Mirror.

В Мадриде уверены, что им удастся приобрести бельгийца во время ближайшего трансферного окна. Лондонцы понимают, что Азара будет крайне сложно удержать в команде против его воли.

Динамо отреагировало на заявление Челси о расистских выкриках на матче в Киеве

"Синие" готовы отпустить Азара, который стремится переехать на Сантьяго Бернабеу, за 100-120 млн евро, утверждает AS. Авторитетный портал Transfermarkt oценивает игрока в 150 млн евро. Контакт Едена з Челси действует до лета 2020 года.

Отметим, в текущем сезоне Азар провел 29 матчей в чемпионате Англии, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.

Месси – лучший дриблер топ-5 чемпионатов, Азар – самый успешный, прогнозируемые лидеры в Бундеслиге и Серии А

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