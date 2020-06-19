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Челси готов пойти на впечатляющие жертвы ради Хаверца – лидер Байера не оценил и имеет другие планы

10:15 - Читати українською
Челси готов пойти на впечатляющие жертвы ради Хаверца – лидер Байера не оценил и имеет другие планы
Кай Хаверц / Reuters

Лондонский клуб нацелился на подписание еще одного игрока сборной Германии, однако на этот раз осуществить трансфер будет куда сложнее.

После подписания Тимо Вернера Челси стремится переманить еще и лидера леверкузенского Байера. Ради трансфера 21-летнего Хаверца "пенсионеры" готовы расстаться с Н'Голо Канте, продаж которого позволил бы лондонцам получить львиную долю необходимых средств.

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Впрочем, лидер "фармацевтов" не оценил старания Челси. Приоритетом для Хаверца является переход в мадридский Реал, который также является претендентом на полузащитника сборной Германии. Игрок уже сообщил мадридцам о своем желании присоединиться к рядам "сливочных", убеждает The Times.

В сезоне 2019/20 Хаверц сыграл 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и оформил 9 ассистов. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.

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