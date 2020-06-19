Челси готов пойти на впечатляющие жертвы ради Хаверца – лидер Байера не оценил и имеет другие планы

Лондонский клуб нацелился на подписание еще одного игрока сборной Германии, однако на этот раз осуществить трансфер будет куда сложнее.

После подписания Тимо Вернера Челси стремится переманить еще и лидера леверкузенского Байера. Ради трансфера 21-летнего Хаверца "пенсионеры" готовы расстаться с Н'Голо Канте, продаж которого позволил бы лондонцам получить львиную долю необходимых средств.

Байер подтвердил, что Хаверц хочет сменить клуб – на игрока претендуют Реал и другие гранды

Впрочем, лидер "фармацевтов" не оценил старания Челси. Приоритетом для Хаверца является переход в мадридский Реал, который также является претендентом на полузащитника сборной Германии. Игрок уже сообщил мадридцам о своем желании присоединиться к рядам "сливочных", убеждает The Times.

В сезоне 2019/20 Хаверц сыграл 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и оформил 9 ассистов. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.

У Бундеслігу вийшов клуб з "вигаданого" міста – мем, який взяла на озброєння навіть Меркель