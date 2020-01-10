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Челси готов побороться за Лемара

10 января 06:30 107 Читати українською
Челси готов побороться за Лемара
Тома Лемар / Getty Images

Вингер Атлетико Тома Лемар вызвал большой интерес у ведущих клубов Англии.

К борьбе за игрока сборной Франции присоединился Челси, информирует Evening Standard.

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Лемар не имеет стабильного места в основе Атлетико и может покинуть клуб в январе. Челси удалось сократить свой трансферный бан, поэтому "синие" надеются усилить состав в январе. Один из приоритетов Фрэнка Лэмпарда – фланги полузащиты, и именно игрок мадридцев может стать оптимальным вариантом. Ожидается, что Челси предложит "матрасникам" 5 млн фунтов за аренду вингера с правом выкупа за 50 млн.

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Напомним, ранее пресса писала об интересе к Лемару со стороны других лондонских грандов – Тоттенхэма и Арсенала.

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Англия Трансферы Атлетико Атлетико Трансферы Челси Челси Челси Тома Лемар Тома Лемар
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