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Челси готов отпустить Сарри в Ювентус при одном условии

00:43 463 Читати українською
Челси готов отпустить Сарри в Ювентус при одном условии
Маурицио Сарри / Reuters

Итальянец Маурицио Сарри может покинуть Челси по окончании сезона.

Чемпион Италии хочет вернуть тренера на родину, информирует Sky Sports.

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Чтобы уговорить лондонцев отпустить своего менеджера, придется выплатить компенсацию. По информации издания, это около 5 млн фунтов. У Сарри напряженные отношения с болельщиками "синих", поэтому уход тренера выглядит вполне вероятным.

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Ранее Ювентус объявил о том, что сезон 2018/19 станет последним для Аллегри во главе команды.

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Теги
Англия Ювентус Ювентус Челси Челси Маурицио Сарри Маурицио Сарри
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