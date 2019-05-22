Челси готов отпустить Сарри в Ювентус при одном условии

Итальянец Маурицио Сарри может покинуть Челси по окончании сезона.

Чемпион Италии хочет вернуть тренера на родину, информирует Sky Sports.

Лэмпард заменит Сарри в Челси, – Sport Mediaset

Чтобы уговорить лондонцев отпустить своего менеджера, придется выплатить компенсацию. По информации издания, это около 5 млн фунтов. У Сарри напряженные отношения с болельщиками "синих", поэтому уход тренера выглядит вполне вероятным.

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