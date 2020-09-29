"Я откровенен с Рубеном, у нас было несколько разговоров на прошлой неделе. Он хорошо поработал в последнее время, однако ему нужно больше игровой практики.

Лэмпард вступился за Кэпу – тренер Челси намекнул на будущее голкипера

Если бы не карантин, он заиграл бы раньше. Мы допускаем, что Рубен отправится в другое место, чтобы выходить на поле чаще. Я хочу найти лучший вариант для Рубена и также хочу найти лучший вариант для нас.

У него были трудные времена. Травма была тяжёлой. По разным причинам он не сыграл за Челси столько минут, сколько ему бы хотелось. До травмы он играл очень хорошо и вносил свой вклад", – цитирует Фрэнка Леэмпарда The Guardian.

Отметим, Лофтус-Чик перебрался в Челси в 2018 году с Кристал Пэлас. В прошлом сезоне англичанин не имел места в основе "аристократов" – в его активе лишь 10 поединков во всех турнирах и два ассиста.

Челси впечатляющим камбэком избежал позора в поединке с Вест Бромвичем, Манчестер Юнайтед вырвал победу у Брайтона