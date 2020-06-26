Челси готов отпустить Кепу в аренду – новый клуб будет обязан выкупить голкипера

Вратарь лондонского Челси Кепа Аррисабалага близок к возвращению в чемпионат Испании.

Главным претендентом на 25-летнего кипера остается Валенсия, утверждает Marca.

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"Летучие мыши" желают взять Кепу в аренду, а Челси склонен принять такой вариант. Арендное соглашение может быть заключено на 2 года. В нем, в частности, будет прописана опция обязательного выкупа Кепы. Сумма отступных за испанца, очевидно, станет предметом дальнейших переговоров между клубами.

В нынешнем сезоне Кепа Аррисабалага провел 35 матчей во всех турнирах, но только 8 из них – "сухие". Вариант с переходом голкипер рассматривает, поскольку опасается, что не будет иметь стабильной игровой практики на Стэмфорд Бридж перед Евро-2020.

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