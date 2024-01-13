Челси и Фулхэм играют 13 января в 21 туре АПЛ 2023/24. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Челси – Фулхэм стартовал в 14:30 по киевскому времени. На момент начала игры команда Маурисио Почеттино занимает 10 место турнирной таблицы, набрав 28 очков. "Синие" выиграли два последних матча чемпионата, но на неделе проиграли Мидлсбро в первом полуфинале Кубка лиги.

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У Фулхэма 24 балла и 13 позиция Премьер-лиги. "Коттеджеры" тоже потерпели неудачу в Кубке лиги, проиграв первый полуфинал Ливерпулю.

В стартовом составе Фулхэма оказался бразилец Виллиан – бывший игрок Челси и Шахтера. Михаил Мудрик оказался в запасе Челси. В сезоне 2023/24 вингер сборной Украины сыграл за лондонскую команду 21 матч, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

Где смотреть матч Челси – Фулхэм? Онлайн-трансляция игры доступна на Setanta Sports. Следить за основными событиями поединка 21-го тура АПЛ можно в онлайне "Футбол 24".

Стартовые составы:

Челси:

Фулхэм: