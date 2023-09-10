"Уокер показал мастерскую игру в обороне, опекая очень хорошего вингера. Многим тренерам понятно, что потенциал Мудрика оценивается очень высоко, несмотря на проблемы, с которыми пришлось ему столкнуться.

Украина пристыдила фаворита Евро – главное открытие Реброва, тихие герои сборной и жесткое столкновение фанатов с Мудриком

Челси еще придется раскрыть этот потенциал, но кажется очевидным, что в команде есть игрок, с которым можно работать. Михаил может достичь вершины", – цитирует Саутгейта football.london.

Сборная Украины сыграла в ничью с Англией в пятом туре отбора на Евро-2024. Команда Реброва в турнирной таблице занимает вторую строчку с 7 очками, отставая от "трех львов" на шесть баллов.

Напомним, что с января 2023 года Михаил Мудрик выступает за лондонский Челси. В официальных матчах украинец еще ни разу не забивал за свою команду.

"Справжня катастрофа": англійські ЗМІ розмазали Мудрика і назвали наступний дорогий продаж Шахтаря після гри з Україною