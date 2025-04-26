Команды завершают сезон с совершенно разной мотивацией. Эвертон уже гарантировал себе выживание и может играть в свое удовольствие. А вот Челси в плотной битве 5 претендентов на 2 вакантных места в зоне ЛЧ. Перед туром "синие" шли на шестой строчке, отставая на 4 очка от Манчестер Сити, на 3 от Ноттингема и на 2 от Ньюкасла, у Астон Виллы столько же.

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Виталий Миколенко привычно вышел в основе Эвертона и уже на 8-й минуте "потерял" Нету. Пикфорд подстраховал украинца. Челси имел определенное преимущество, однако на мощный штурм это явно было не похоже. Мадуэке взорвался на левом фланге, крутил в нижний угол нерабочей правой – снова Пикфорд! Кипер Эвертона едва не ошибся, кулаком выбив прямо на Кукурелью, однако чемпион Европы пробил слишком слабо. Миколенко еще раз не сдержал Нету, теперь за Виталием "подчистил" Брентуэйт.

На 27-й минуте давление Челси наконец-то принесло результат. Бету опустился в глубину, но помог с розыгрышем не своей команде, а чужой. Чалоба "перекусил" форварда Эвертона, переправил Энцо, а тот еще дальше на Джексона. Сенегалец бильярдным ударом оформил свой первый гол в 2025 году! Нападающий Челси не мог отличиться 13 матчей подряд.

Миколенко стал самым заметным игроком концовки тайма. Сначала украинец на скорости сильно врезался в Санчеса. Оба жутко упали на газон, но после помощи врачей поднялись, пожали руки и продолжили игру.

A dangerous collision left Robert Sánchez (Chelsea) and Vitalii Mykolenko (Everton) injured before the half-time. #PremierLeague #soccer pic.twitter.com/GHPilIVub1 — OGMNewsFC.com (@OGMNewsFC) April 26, 2025

Виталий до перерыва еще выполнил несколько подключений и создал единственный момент Эвертона с ударом. Дукуре замыкал подачу Миколенко, но головой направил мяч куда-то в сторону углового флажка.

Украинец в центре событий и после отдыха. Миколенко дал Мадуэке развернуться и пробить – Пикфорд спасает. Дэвид Мойес провел серию замен и сумел несколько выровнять игру. Бету имел шанс реабилитироваться за ошибку, однако Санчес эффектно потянул удар португальца. Мадуэке скопировал свой удар правой с первого тайма – Пикфорд сегодня не хочет пропускать от Нони.

Джексон мог оформить дубль, но его гол отменили из-за очевидного офсайда. Миколенко за матч настрелял 6 кроссов, правда, лишь 2 дошли до партнеров. Также были проблемы с единоборствами – всего 4 выигранных из 12-ти. Украинец получил от Sofa Score "серенькие" 6,8 баллов.

1:0 – Челси довел дело до победы и по меньшей мере временно выскочил на четвертую строчку. Эвертон до конца тура рискует пропустить вперед Вулвз, МЮ, Тоттенхэм и Вест Хэм, но вряд ли это сильно беспокоит "ирисок".

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