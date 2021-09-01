Челси договорился с Атлетико о трансфере Сауля
Испанский полузащитник Сауль Ньигес перебрался на Туманный Альбион.
Перед закрытием трансферного окна Челси все же удалось согласовать трансфер лидера Атлетико Сауля Ньигеса, сообщает официальный сайт лондонского клуба.
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Испанский полузащитник перебрался в стан "синих" на правах аренды, также действующий триумфатор ЛЧ получил опцию первоочередного выкупа 26-летнего игрока. Соглашение о сотрудничестве с Ньигесом рассчитано на год.
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Сауль является воспитанником Атлетико, в прошлом сезоне футболист провел за Атлетико 41 матч, в которых отличился двумя голами.
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