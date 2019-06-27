Челси договорился о переходе Ковачича – трансфер оформят в ближайшее время

Испания — 10:12 717
-
Неймар в Барселону: ПСЖ предлагает каталонцам дерзкий обмен, который похож на ограбление
-
Карпаты объявили о трансфере ВакуленкоУкраина — 09:17 190
-
Шахтер – Лудогорец: Сикан, Мораес и Ко украшают дебют Каштру, неожиданные ходы и мастер-класс для РеброваУкраина — 26 июнь 2164
-
Зінченко цілить в історичний рекорд АПЛ, а Ман Сіті готує 2 топ-трансфери – англійський ЗМІ спроектував долю українцяАнглия — 26 июнь 1307
-
Супряга официально вернулся в СК Днепр-1Украина — 26 июнь 671