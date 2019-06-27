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Челси договорился о переходе Ковачича – трансфер оформят в ближайшее время

11:41 65 Читати українською
Челси договорился о переходе Ковачича – трансфер оформят в ближайшее время
Матео Ковачич / Evening Standard

Полузащитник Матео Ковачич останется в Челси после завершения арендного соглашения.

Полузащитник Реала Матео Ковачич полноценно присоединится к Челси после завершения аренды, передает Marca.

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"Сливочные" согласились отпустить хорватского полузащитника за 45 млн евро. Отмечается, что этому трансферу не помешает трансферный бан Челси, ведь лицензия на переход Ковачича была выдана ранее, чем назначении наказания.

В текущем сезоне Ковачича сыграл за Челси 44 матча, в которых отметился двумя ассист.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Трансферы Челси Матео Ковачич Матео Ковачич Челси Челси Англия
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