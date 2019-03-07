Челси – Динамо: где смотреть матч Лиги Европы

Лондонский Челси принимает киевское Динамо в рамках 1/8 финала Лиги Европы 2018/19. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Первый поединок 1/8 финала Лиги Европы 2018/19 Челси – Динамо состоится 7 марта в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж. Начало встречи – в 22:00.

Челси – Динамо: анонс матча Лиги Европы

Матч Челси – Динамо онлайн в прямом эфире можно смотреть на телеканале "Футбол 2", начиная с 21:55. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Отметим, что в 1/16 финала Динамо одолело Олимпиакос (3:2 по сумме двух матчей), а Челси оказался сильнее шведского Мальме (суммарный счет – 5:1).

К слову, ответный матч 1/8 финала Лиги Европы Динамо – Челси пройдет в Киеве на НСК Олимпийский 14 марта. Начало в 19:55. Все билеты на этот поединок уже проданы.

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