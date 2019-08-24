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"Челси больше не будет никого продавать этим летом", – Лэмпард

09:55 19 Читати українською
"Челси больше не будет никого продавать этим летом", – Лэмпард
Френк Лэмпард / Reuters

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард рассказал о планах лондонцев на конец этого трансферного окна.

"Продажа игроков? Я доволен составом. На текущем этапе – нет, команду никто не покинет. Нам нужны игроки, мы не сможем покупать футболистов, так что нам нужно дорожить составом, и я очень доволен тем, как все сейчас идет", – поделился Лэмпард в комментарии пресс-службе Челси.

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Напомним, этим летом лондонцев покинули Эден Азар, Давид Луис и Гонсало Игуаин, который выступал за "синих" на правах аренды.

Отметим, что Челси под руководством Лэмпарда набрал лишь одно очко за 2 тура и занимает 16-ую строчку чемпионата. Следующий матч лондонцы проведут против Норвича сегодня, 24 августа, начало игры в 14:30.

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