"Синие" близки к согласованию трансфера Калиду Кулибали из Наполи, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Челси окончательно согласовал все детали трансфера Стерлинга из Манчестер Сити

Сенегалец готов подписать контракт до лета 2027-го с годовой зарплатой 10 млн евро. Наполи предлагают 38 млн евро+бонусы. Челси собирается в ближайшие дни окончательно закрыть трансфер 31-летнего центрбека, который должен компенсировать потери Рюдигера и Кристенсена.

Напомним, 8 лет назад Наполи заплатил Генку около 8 млн евро за Кулибали. Защитник стал настоящей легендой "партенопейцев" – 317 матчей, 14 голов и 8 ассистов. Также Калиду был капитаном сборной Сенегала, которая в этом году выиграла КАН.

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