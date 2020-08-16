Челси близок к рекордному трансферу Чилвелла

Лондонцы совершили серьезный прорыв в переговорах с Лестером по Бену Чилвеллу, утверждает Times.

Ливерпуль хочет подписать лидера защиты Челси

Фрэнк Лэмпард попросил руководство "синих" приобрести нового левого защитника любой ценой. Лестер сразу назвал стоимость своей звезды – 80 млн фунтов. Если Челси заплатит такие деньги за Чилвелла, то побьет собственный трансферный рекорд (72 млн фунтов за Кепу) и мировой для левых защитников (Бавария отдала Атлетико за Эрнандеса 68 млн фунтов).

К слову, англичанин провел 33 поединка в составе Лестера в прошлом сезоне, записав в свой актив 3 гола и 4 ассиста.

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