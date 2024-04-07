Матч, как и онлайн-трансляция Шеффилд Юнайтед – Челси, стартовал 7 апреля в 19:30 по киевскому времени. Лондонцы не знали поражений в АПЛ на протяжении шести туров, а в четверг они еще и поразили Европу феноменальной победой над МЮ со счетом 4:3. Очевидно, что против главного аутсайдера чемпионата "пенсионеры" будут фаворитами.

Тем не менее, Маурисио Почеттино выпустил максимально боевой состав. Среди звезд места в нем не получили только Стерлинг и Мудрик – они ждали своего шанса в запасе.

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Силы были неравными, а вот матч – вполне. Челси в очередной раз разочаровал. В первом тайме "пенсионеры" провели всего три удара по воротам, наиграв на 0,22 ожидаемых гола, однако им посчастливилось реализовать свой единственный момент. Гости на 11-й минуте заработали угловой, Галлахер выполнил подачу в центра штрафной, а Тьягу Силва пробил низом без сопротивления. Точно в левый нижний. 0:1!

Несмотря на ранний пропущенный гол, "блейдс" не расклеились. На 22-й минуте Тьяго Силва допустил грубую обрезку под давлением Хамера, выкатив пас Макберни прямо в собственную штрафную. Тот отыграл голкипера передачей под удар Бреретону, однако его выстрел в последний момент накрыли!

На 32-й же минуте хозяева забили гол, которого ждали именно от игроков Челси. Хамер выдал разрезной пас мимо двух линий лондонцев, запустив Богла на правый край штрафной площади. Джейон же неожиданно пробил под ближнюю штангу, хотя Петрович ожидал прострела – 1:1! Именно с этим счетом команды и отправились отдыхать.

В начале второго тайма Шеффилд мог и второй гол забить! Всего за три минуты после перерыва Бреретон воспользовался пассивностью Дисаси и выполнил зрячий навес на линию вратарской, а Макберни перепрыгнул Чалоба и замкнул – мяч пролетел в сантиметрах от ближней стойки! На 54-й же Хамер шикарно выстрелил с дистанции, однако сфера разминулась с левой девяткой!

Челси ничем интересным не отвечал. Забегая наперед скажем, что до конца основного времени второго тайма гости сподобились лишь на три удара. Всего один из них был опасным, но и этого хватило для взятия ворот. Все началось с открывания Палмера на правом полуфланге.

Коул принял мяч и сразу же перевел его во фланг на Мадуэке. Нони сместился на угол штрафной, качнул защитника и мощно зарядил в ближнюю девятку – без шансов для Грбича. 1:2! Этот момент стал первым и последним для Челси после перерыва.

Появление Мудрика на 82-й минуте должно было бы помочь гостям в деле контратак, однако Михаил растворился. Как и все остальные футболисты. Вспоминается только врывание украинца под проникающий пас на правый край штрафной, но дальнейший катбек заблокировали. Шеффилд же напугал соперника стандартом на 87-й минуте, когда произошло замыкание с ударом в дальнюю девятку – Петрович спас "пенсионеров"!

А на 4-й компенсированной справедливость таки взяла верх. "Блэйдс" просто забросили мяч вперед со стандарта. Далее произошла подача, которую вынесли в зону на линии полукруга. Мудрик в верховой дуэли с Хамером не стал прыгать, позволив ему сбросить мяч в штрафную – Арчер же продолжил на Макберни. Оливер, в конце концов, расстрелял ворота с нескольких метров. 2:2!

На последних секундах Шеффилд мог и третий забивать, но команда зажевала опасную контратаку. В итоге, финальный свисток зафиксировал ничью. Шеффилд остается на дне, держась в 9-ти очках от спасительной 17-й позиции – Челси же держится девятым с 44 зачетными баллами в активе.

В следующем матче АПЛ Челси 15 апреля сыграет дома против Эвертона. Прогноз на матч от лицензионного букмекера GGBET: Челси победит Эвертон. Коэффициент на победу команды Михаила Мудрика – 1,3. На триумф Миколенко и Ко дают 5,34. Ничью оценили в 4,67. В матчах этих команд проводят немало голов, поэтому можно рассчитывать, что Челсти и Эвертон на двоих забьют больше 3 голов (букмекер GGBET предлагает на это коэффициент 1,83).