Челси в предыдущих двух турах сдержал Арсенал и Манчестер Юнайтед, сумев закрепиться в топ-3, однако еще одной ничьей конкуренты не стерпели бы. Ноттингем Форест, Брайтон и тот же Арсенал имели равенство по очкам, а Фулхэм, Астон Вилла и Ньюкасл отставали всего на одно. Учитывая расклад, лондонцы были обязаны побеждать в Лестере.

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К сожалению, Мудрик не вышел на поле, просидев весь матч в запасе. Подопечные Энцо Марески справились и без него, доминируя на протяжении всей встречи. Владение мячом составило 64%, в единоборствах гости победили со счетом 47-40, а в воздушных дуэлях было 41-33. Челси имел 38 касаний в штрафной против 10-ти у Лестера.

Что наиболее важно, преимущество "пенсионеров" конвертировалась в моменты. Лондонцы нанесли 16 ударов, позволив "лисам" всего 4 выстрела (7:1 в створ). Столичный коллектив наиграл на 2,64 ожидаемых гола, в то время как Лестер имел 0,32 (без учета пенальти). Неудивительно, что при такой статистике Челси победил хозяев.

Счет был открыт уже на 15-й минуте. Фас под давлением Джексона трижды пытался вынести мяч хоть куда-то, в итоге сбросив его Энцо Фернандесу. Аргентинец отпасовал в штрафную на Николаса – форвард эффектно пробросил мяч мимо Околи и "шведой" зарядил под дальнюю штангу. 0:1!

На 32-й минуте голом отметился Мадуэке, который замкнул прострел Кукурельи, однако взятие ворот не засчитали из-за офсайда у Марка. На 44-й Нони вообще не смог попасть в пустые с нескольких метров. Дожать Лестер удалось аж на 75-й минуте.

Кукурелья выполнил подачу на дальний угол вратарской, а Джексон продавил Околи и замкнул головой. Голкипер парировал, однако Энцо Фернандес сыграл на добивании. 0:2 Гол оказался крайне уместным, ведь на 4-й компенсированной минуте Колвилл привез пенальти – Айю его реализовал, однако на большее Лестера не хватило.

Финальный свисток зафиксировал победу подопечных Энцо Марески. Челси набрал 22 очка и сохранил третью позицию в турнирной таблице, а до второй не хватает всего одного балла. По крайней мере, до матчей конкурентов, которым вряд ли удастся обойти "синих" вследствие худшей разницы голов. Ближе всего расположился Арсенал, который имеет "-3".

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