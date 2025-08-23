Дерби между Вест Хэмом и Челси открывало программу 2-го тура АПЛ 2025/26. Результат и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Лондонские клубы неудачно начали чемпионат неделю назад. Челси расписал нулевую ничью с Кристал Пэлас, а Вест Хэм потерпел разгром 0:3 от Сандерленда.

Вильярреал оформил самый дорогой трансфер в истории, подписав игрока Челси

Проблемы "синих" осложнились травмой Коула Палмера на разминке, зато для "молотов" все начиналось оптимистично. Эстевао во время выхода из обороны хотел сыграть пяткой, но его намерение прочитал Агерд. Мяч оказался у Пакета, который с 25 метров роскошно влепил под перекладину.

Счастье Вест Хэма было недолгим. Уже через 9 минут Челси удалась наигранная комбинация на угловом. Подача Нету на ближнюю, Кукурелья продолжает, Жоао Педро замыкает. Дебютный гол 64-миллионного бразильца за "синих" в АПЛ. Вест Хэм мог так же быстро вернуть себе преимущество. Фюлькруг удачно сыграл на добивании, но на протяжении атаки стопа Тодибо была в офсайде – VAR отменил взятие ворот.

После этого момента подопечные Грэма Поттера (не слишком успешного экс-тренера Челси, к слову) просто рассыпались. Педро к голу добавил ассист, найдя на дальней штанге Нету. Игроки Вест Хэма апеллировали о нарушении против Пакета, однако здесь VAR не вмешивался.

На 34-й минуте счет становится 1:3. Эстевао ворвался в штрафную площадь и выкатил на пустые Энцо. Воспитанник Палмейраса в возрасте 18 лет и 120 дней стал самым молодым ассистентом Челси в эпоху АПЛ. С этим соперники пошли отдыхать.

18 - Estêvão is the youngest player in Premier League history to assist a goal for Chelsea (18 years, 120 days). Prodigy. pic.twitter.com/ioWSYXkKtF — OptaJoe (@OptaJoe) August 22, 2025

После перерыва уничтожение Вест Хэма продолжилось. "Молоты" так и не нашли противодействия угловым гостей. Еще две подачи, Германсен слабо играет на выходах, Кайседо и Чалоба наказывают – 1:5. Противостоянию Челси и Вест Хэма уже 102 года, но "синие" еще никогда не забивали пять мячей на выезде! Неудивительно, что от такого позора фанаты "молотов" начали массово покидать трибуны.

Собственно, ничего важного больше и не произошло. Мареска дал дебютировать Йоррелу Хато, Уэсли Фофана сыграл впервые за полгода после тяжелой травмы. Челси с 4 очками временно выскочил на вершину АПЛ. Вест Хэм с "баранкой" и ужасной разницей 1:8 на дне.

