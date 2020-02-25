Челси – Бавария: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЛЧ

Челси в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов принимает Баварию. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Челси – Бавария начался в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция поединка проходит на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

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Стартовые составы:

Челси: Кабальеро – Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо – Ковачич, Жоржинью, Баркли – Джеймс, Жиру, Маунт

Запасные: Кепа, Абрахам, Виллиан, Педро, Зума, Эмерсон, Гилмор

Бавария: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис – Киммих, Алькантара – Гнабри, Коман, Мюллер – Левандовски

Запасные: Ульрайх, Одриосола, Эрнандес, Циркзее, Толиссо, Горецка, Коутинью

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