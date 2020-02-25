Флик вернул Баварию в список фаворитов Лиги чемпионов, проход Челси – обязательное условие для полноценного контракта

Лондонский Челси принимает мюнхенскую Баварию в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Анонс и прогноз поединка читайте на "Футбол 24".

Челси – Бавария

25 февраля, 22:00. Лондон, Стамфорд Бридж

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Бавария против Челси – мощная опытная команда против нестабильной талантливой молодежи. Мюнхенцы вернулись на вершину Бундеслиги и идеально прошли групповой раунд Лиги чемпионов, забивая в среднем по 4 гола за матч. Что важнее – "ротэн" сейчас демонстрируют едва ли не самое высокое качество футбола в Европе после Ливерпуля.

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Все перевернула смена тренера. Нико Ковач не раскрывал потенциал состава Баварии, загонял футболистов в некомфортные рамки. На его место повысили Ханси Флика – и игра вышла на другой уровень. Новый наставник улучшил сразу несколько аспектов: и высокий прессинг, и работу с мячом. Нынешнюю Баварию называют лучшей со времен Гвардиолы.

"Не трудно увидеть разницу – мы по-другому играем без мяча, стараемся прессинговать соперника на его половине", – рассказывает Томас Мюллер. "Раумдойтер" отказывается публично критиковать Нико Ковача, но он больше всех выиграл от увольнения хорвата. Под руководством Флика получил постоянное место в основе, расцвел и настрелял 5 голов и 10 ассистов за сто дней в Бундеслиге.

Роберт Левандовски в такой феноменальной форме, что разрывает с любым коучем. Результативность поляка маскировала проблемы Баварии на старте сезона, впоследствии игра команды стала более сбалансированной, но он не потерял статус примы. Форвард не стесняется отмечать улучшение с Ханси Фликом: "Игроки чувствуют себя увереннее, потому что понимают, чего требует тренер. Коммуникация в команде стала значительно лучше".

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Положительное влияние на атмосферу – еще один аргумент в пользу Флика. Впрочем, он до сих пор в статусе временного тренера до конца сезона, его будущее до сих пор под вопросом. Боссы Баварии не спешат предлагать Ханси полноценный контракт и хотят проверить его на евроарене. По информации немецкой прессы, определяющими для судьбы Флика станут 1/8 и 1/4 финала Лиги чемпионов. Проход Челси считается обязательным.

Главная претензия к Баварии-2020 – она ​​выключается во время матчей, целые таймы проводит в экономном режиме. В Бундеслиге мюнхенским мастерам обычно для победы достаточно пару десятков интенсивных минут, однако это перешло в дурную привычку, которая преследует команду из недели в неделю. В Лиге чемпионов "ротэн" должны сохранять концентрацию все 90 минут.

Ханси Флик не имеет преимущества в опыте над Фрэнком Лэмпардом на уровне плей-офф ЛЧ, но имеет значительно более мощный состав и меньше проблем из-за травм. Лазарет на Зебенер Штрассе помелел, коуч получил дополнительные опции. Эксперименты с новой схемой (3-4-3) против Падерборна едва не довели до греха, однако в Лондоне будет проверена формация с топовой связкой Киммих-Тьяго в центре поля и оптимальной группой атаки.

Челси в этом сезоне идет на топ-4 АПЛ, играет в смелый футбол и любит приятно удивить – как вот на выходных против Тоттенхэма, когда удалось прервать безвыигрышную серию. Однако шансы "пенсионеров" против Баварии откровенно низкие. В двухматчевой дуэли лондонцам трудно рассчитывать на повторение сенсации из финала Лиги чемпионов-2012, когда Лэмпард в роли капитана Челси обыграл Баварию на ее поле.

Кадровая ситуация

Травмированные: Канте, Хадсон-Одой, Пулишич – Зюле, Перишич, Мартинес

Ориентировочные составы

Челси: Кабальеро – Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер – Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Эмерсон – Виллиан, Абрахам, Маунт.

Бавария: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис – Киммих, Алькантара – Коман, Мюллер, Гнабри – Левандовски.

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Бавария сильнее Челси в каждой линии и в каждом компоненте. Вряд ли немцы убьют интригу за один матч, но вывезти из Лондона положительный счет должны. Результативная победа гостей с разницей в один-два гола – наиболее вероятный итог.