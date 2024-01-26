Матч Челси – Астон Вилла состоится сегодня, 26 января, на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Стартовый свисток главного арбитра Роберта Джонса прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Смотреть игру онлайн можно на Setanta Sports.

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Челси будет непросто спасти сезон, учитывая 12-очковое отставание от зоны Лиги чемпионов. Пока все выглядит таким образом, что Лига Европы будет за счастье – а значит надо побеждать в кубковых соревнованиях. Чтобы хоть как-то оправдаться за провал в АПЛ. В финал Кубка лиги "пенсионеры" уже вышли, сокрушив Мидлсбро (6:1) в полуфинале, однако в битве за трофей придется меряться силами с Ливерпулем.

Те полуфиналы стали крайне неприятными для Мудрика. Первый матч он начал в запасе, а во втором бегал только до перерыва. Суммарно не удалось наиграть даже на 75 минут – что и неудивительно, учитывая тотальную провальность Миши. С таким футболом украинец доиграется до аренды.

Но не сказать, что весь Челси играет намного лучше. Командная химия остается на очень низком уровне. Отдельные футболисты или связки могут демонстрировать эпические перфомансы, но в целом "пенсионеры" выглядят разбалансированными и слишком нестабильными. Чуть ли не в каждом матче соперники сохраняют шансы на успех – и уровень этих соперников не имеет значения.

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Тем не менее, следует отметить определенную стабилизацию результатов Челси. В чемпионате команда выиграла четыре последних поединка из пяти, причем уже есть 3-матчевая победная серия. Правда, из действительно мощных соперников на этом отрезке случился только Фулхэм, однако не стоит забывать и о победе над Ньюкаслом в Кубке. Хотя там все могло завершиться поражением – если бы не гол Мудрика в компенсированное время, то никакой серии пенальти не было бы.

Словом, даже когда мы говорим о Челси что-то хорошее, приходится указывать кучу нюансов. Все это заставляет букмекеров существенно поднимать коэффициенты на триумф в 1/16 финала против Астон Виллы. Оппонент у лондонцев очень серьезный.

Подопечные Унаи Эмери до сих пор держатся в зоне Лиги чемпионов. Более того – у бирмингемцев столько же очков, сколько и у Ман Сити и Арсенала (которых удалось победить в двух матчах с разницей в три дня). То есть, коллектив сохраняет шансы даже на чемпионство (до вершины АПЛ не хватает пяти зачетных баллов). Челси о таких результатах сейчас может только мечтать.

Вот только не все так радужно на вотчине Томми Шелби. В течение последнего месяца Астон Вилла демонстрирует тревожную нестабильность. Так, бирмингемцы не смогли переиграть Шеффилд (самую слабую команду АПЛ) и Эвертон (борется за выживание), а забить единственный гол Мидлсбро в Кубке Англии удалось аж на 87-й минуте. В поединках с Бернли и Брентфордом победили, но тоже благодаря голам после 85-й минуты. На "Олд Траффорд" же бирмингемцы сгорели после 0:2 до перерыва.

С результативностью и обороной, кстати, история похожа – то густо, то пусто. В трех из шести последних игр удалось забить всего один мяч. Все это похоже на типичную для Унаи Эмери историю. Ему удается выводить середнячков в топ, однако на высоком уровне энтренадор поджигает крылья, падая вниз.

Кадровая ситуация

Особых проблем с составом у Астон Виллы нет. Тайрон Мингз травмировался давно, поэтому отметить можно разве что отсутствие Буэндии. Без Эмилиано бирмингемцы могут обойтись спокойно.

Лазарет Челси значительно шире. Кроме основного голкипера Санчеса, там расположились Кукурелья, Гюсто, Джеймс и Нкунку. Кроме того, Маурисио Почеттино необходимо правильно распределить нагрузку, ведь против Мидлсбро играли всего три дня назад.

Стерлинг и Палмер провели почти полные матчи, так что есть шанс увидеть в основе Мудрика. С Мидлсбро отдых получил Чилвелл – вероятно, не просто так. Вероятно, будут сдвиги и в центре обороны, ведь график у Челси становится сложным.

Ориентировочные составы на матч Челси – Астон Вилла

Челси: Петрович – Гилкрист, Бадьяшиль, Тьягу Силва, Чилвелл – Энцо Фернандес, Кайседо – Мадуэке, Галлахер, Мудрик – Броя

Астон Вилла: Мартинес – Конса, Диего Карлос, Лангле, Морено – Бэйли, Дуглас Луис, Камара, МакГинн – Диаби, Уоткинс

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает Челси фаворитом матча 1/416 финала Кубка Англии. На победу подопечных Маурисио Почеттино дают 2.05, а на триумф Астон Виллы – 3.50. Ничья была оценена коэффициентом 3.70.

Специалисты ожидают результативную встречу. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 1.75, аналогичный тотал меньше – 2.13. Гол Михаила Мудрика умножит вашу ставку на 4.00, а Олли Уоткинса – на 3.00.

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