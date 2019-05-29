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Челси – Арсенал: онлайн-трансляция финала Лиги Европы

21:50 6588 Читати українською
Челси – Арсенал: онлайн-трансляция финала Лиги Европы
Челси – Арсенал: онлайн-трансляция финала Лиги Европы 29.05.19

Челси и Арсенал встречаются в финале Лиги Европы 2018/19, который принимает Баку. "Футбол 24" проводит онлайн-трансляцию игры.

 

Матч, как и онлайн-трансляция Челси – Арсенал, стартовал в 22:00 по киевскому времени. Главные тренеры команд Маурицио Сарри и Унаи Эмери определились со стартовыми составами.

Челси – Арсенал: анонс финала Лиги Европы

Челси: Кэпа, Аспиликуэта, Кристенсен, Луис, Эмерсон, Канте, Ковачич, Жоржиньо, Азар, Педро, Жиру

Запасные: Кабальеро, Камминг, Алонсо, Баркли, Игуаин, Дзаппакоста, Виллиан, Кэхилл, Ампаду, Галлахер, Макикран

Арсенал: Чех, Папастатопулос, Кошельны, Монреаль, Мейтленд-Найлз, Торрейра, Джака, Колашинац, Озил, Обамеянг, Ляказетт

Запасные: Лено, Лихтштайнер, Мустафи, Дженкинсон, Елнени, Гендузи, Уилкок, Сака, Амаехи, Ивоби, Нкетия, Уэлбек

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